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16 минут назад

Джулия Фокс назвала отношения с Канье Уэстом причиной спада в ее карьере

Inc-News

Актриса Джулия Фокс и рэпер Канье Уэст начали появляться вместе на публике в начале 2022 года, и достаточно быстро расстались.

Фокс назвала отношения с Уэстом причиной спада в ее карьере
Фото: Inc-NewsInc-News

В обществе до сих пор спорят о том, были ли между ними действительно романтические отношения или просто игра на публику.

В подкасте Эмили Ратаковски артистка призналась, что отношения, увы, имели место быть. И Джулия о них до сих пор сожалеет.

По словам актрисы, этот короткий роман ничего ей не дал, кроме психологических проблем, когда она вдруг начала чувствовать себя неуверенно. К тому же ее бурно развивающаяся карьера неожиданно пошла на спад именно в этом году.

«Как ни странно, я не получаю столько предложений, как раньше. Роман с Канье не лучшим образом отразился на моей работе», - посетовала Джулия.

И ведь на самом деле звезда «Неограненных алмазов» в этом году пока не слишком видна в мире кино. Но, возможно, как и ее роман с Уэстом, спад в карьере тоже может оказаться временным?

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