Падчерицу Камалы Харрис раскритиковали за внешний вид

Пользователей Daily Mail возмутил внешний виды Эллы Эмхофф. Многие сочли ее татуировки на руках «глупыми», а также разглядели волосы на ее теле. «Эти татуировки выглядят глупо», «Икона стиля с монобровью, усами и волосами под мышками? Серьезно?», «Извините, но она некрасивая. Полагаю, статус и связи ее родителей способствовали ее модельной карьере», «Пример этой девушки лишний раз показывает, на что способно кумовство», «Хватит называть ее моделью. Не будь ее мать вице-президентом США, она бы никогда не занялась моделингом», «Если бы Гарри Поттер стал трансгендерной женщиной, он бы выглядел именно так», «Раз она модель, то я королева Великобритании», — негодовали интернет-пользователи.