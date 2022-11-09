Падчерицу Камалы Харрис раскритиковали за внешний вид

Падчерицу вице-президента США Камалы Харрис, модель Эллу Эмхофф, раскритиковали из-за татуировок и волос на теле. Соответствующие комментарии приводит издание Daily Mail.
22-летняя модель Элла Эмхофф совершила редкий выход в свет, посетив церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards 2022 в Нью-Йорке. Падчерица вице-президента США Камалы Харрис появилась на публике в полупрозрачном черном платье без рукавов и высоких кожаных сапогах на плоском ходу. Образ дополнили пояс со стразами и сумка, украшенная «шоколадным печеньем».
Пользователей Daily Mail возмутил внешний виды Эллы Эмхофф. Многие сочли ее татуировки на руках «глупыми», а также разглядели волосы на ее теле. «Эти татуировки выглядят глупо», «Икона стиля с монобровью, усами и волосами под мышками? Серьезно?», «Извините, но она некрасивая. Полагаю, статус и связи ее родителей способствовали ее модельной карьере», «Пример этой девушки лишний раз показывает, на что способно кумовство», «Хватит называть ее моделью. Не будь ее мать вице-президентом США, она бы никогда не занялась моделингом», «Если бы Гарри Поттер стал трансгендерной женщиной, он бы выглядел именно так», «Раз она модель, то я королева Великобритании», — негодовали интернет-пользователи.
Элла — дочь супруга Камалы Харрис Дуга Эмхоффа от первого брака. Девушка начала модельную карьеру в 2021 году, подписав контракт с агентством IMG. В сентябре 2022-го она приняла участие в показах Prabal Gurung и Maisie Wilen в рамках Неделе моды в Нью-Йорке.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что падчерица вице-президента США Камалы Харрис выложила фото ягодиц в микрошортах.