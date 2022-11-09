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2 часа назад

Известный блогер объяснил, почему Николай Басков набрал вес

РИА "ФедералПресс"

Недавно Николай Басков шокировал поклонников своим внешним видом – он очень пополнел. Блогер Антон Суворкин назвал вероятную причину набора веса артистом.

Известный блогер объяснил, почему Басков набрал вес
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Да, заболел. Называется: круассан семь раз в день принимайте, тем же самым заболеете. Упаси боже так заболеть, как Коля Басков. Не скинешь же в этом возрасте», – иронично заметил Суворкин.

Врач-косметолог Татьяна Баллирано предположила, что у Баскова могут быть заболевания внутренних органов. В частности, могли пострадать почки или сердце, передает «Пятый канал».

Ранее «ФедералПресс» писал, что Басков снял патриотический клип совместно с другими артистами.

Звёзды,Антон Суворкин,Николай Басков,
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