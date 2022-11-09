Джулия Фокс заявила, что роман с Канье Уэстом плохо отразился на ее карьере

Актриса Джулия Фокс призналась, что ее недолгие отношения с рэпером Канье Уэстом негативно отразились на ее актерской карьере. Об этом сообщает Daily Mail.

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33-летняя актриса стала гостьей подкаста Эмили Ратаковски High Low with EmRata. В беседе с моделью Фокс пожаловалась, что ее роман с Канье Уэстом не лучшим образом отразился на ее карьере актрисы.

«Я перестала получать то количество предложений, которое получала раньше. Это странно. Но с другой стороны, у славы свои недостатки», — уточнила звезда.

Фокс добавила, что не сильно переживает по этому поводу, потому что уверена, что все наладится через какое-то время.

«Всему свое время. Поэтому я действительно не напрягаюсь. По большому счету, мне все равно», — отметила она.

33-летняя Джулия Фокс и 45-летний Канье Уэст начали встречаться весной 2022 года. Роман актрисы и рэпера запомнился публике во многом благодаря их эпатажным парным выходам. Уже после разрыва Фокс дала интервью, в котором заявила, что рассталась с Канье «поскольку ему нужно было разобраться с собственными проблемами, решать которые она не была готова».