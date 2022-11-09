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1 час назад

Звезда "Короны" Элизабет Дебики повторила культовый образ принцессы Дианы

Газета.Ru

Звезда сериала «Корона» актриса Элизабет Дебики появилась на премьере в Лондоне в платье Dior, повторив культовый образ принцессы Дианы. Об этом сообщает Tatler.

Звезда "Короны" повторила культовый образ принцессы Дианы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во вторник, 8 ноября, в Лондоне состоялась премьера пятого сезона сериала «Корона». Исполнительница роли принцессы Дианы Элизабет Дебики повторила ее культовый образ — «платье мести». Актриса позировала в черном платье Dior из кутюрной коллекции весна-лето 2022.

«Платье мести» с вырезом в виде сердца было создано Кристиной Стамбольян. Оно стало культовым после выхода принцессы Дианы в 1994 году, когда Чарльз признался в своем романе с Камиллой. Стилист Энн Харви позже рассказала, что принцесса хотела выглядеть на «миллион долларов» в тот вечер, поэтому в последнюю минуту решила надеть его.

В социальных сетях также сравнили наряд Элизабет Дебики с «travolta dress», в котором принцесса танцевала с актером Джоном Траволтой в Белом Доме в 1985-ом.

Ранее сообщалось, что в короля Карла III бросили яйцо во время визита в Йорк.

Звёзды,Джон Траволта,
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