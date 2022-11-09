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2 часа назад

Снимки возлюбленной Тимати заметили на Wildberries

Lenta.ru

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова приняла участие в рекламе бренда спортивной одежды RELY. Фотографии заметили на сайте онлайн-магазина Wildberries.

Снимки возлюбленной Тимати заметили на Wildberries
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российская модель позировала перед фотографом с распущенными волосами и нюдовым макияжем в нескольких костюмах производства указанной марки. Так, на одном из снимков она запечатлена в белых бра и легинсах с завышенной линией талии, а на других — в аналогичных нарядах зеленого и серого цветов. При этом в качестве обуви манекенщица выбрала кроссовки.

Помимо этого, Иванова снялась и в другой одежде из ассортимента RELY, среди которой различные кроп-топы, укороченные футболки для занятий спортом и велосипедки, представленные в нескольких оттенках. Отмечается, что стоимость вещей бренда варьируется от 2331 до 3894 рублей за один предмет гардероба.

В мае телеведущая Ксения Собчак подняла на смех Валентину Иванову. Знаменитость опубликовала фотографию музыканта с моделью, которую папарацци сделали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова. Кроме того, она поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца: манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой, — заявив, что всем своим возлюбленным мужчина преподносит одинаковые подарки. Речь шла о браслете Love с бриллиантами ювелирного дома Cartier и кольце с крупным бриллиантом.

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