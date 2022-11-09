Жерар Пике страстно поцеловал 26-летнюю любовницу на глазах у Шакиры и детей

Только вчера мы наблюдали сдвиги в разборках Шакиры и Жерара Пике, но с выводами поторопились. После долгих переговоров футболист добровольно уступил детей бывшей супруге. Но за красивым жестом всплыл гораздо менее благородный поступок.
На днях Пике сыграл свой последний матч за родной клуб. Команда Жерара победила, и счастливчик отметил успех страстным поцелуем со своей новой девушкой. Избранница футболиста –– 26-летняя Клара Чиа Марти. Свидетелями стали не только болельщики, но и бывшая жена и дети. Уверены, колумбийка уже не раз видела новую пассию Жерара, но объяснять сыновьям, почему папа публично целует другую женщину, никому из нас на месте звезды не хотелось бы.
Шакира как будто ждала от бывшего такой подставы и заранее просила хотя бы год не афишировать новые отношения. Жерар ее просьбу, как видите, проигнорировал. Что ж, твой ход, Шакира!