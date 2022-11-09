Жерар Пике страстно поцеловал 26-летнюю любовницу на глазах у Шакиры и детей

Только вчера мы наблюдали сдвиги в разборках Шакиры и Жерара Пике, но с выводами поторопились. После долгих переговоров футболист добровольно уступил детей бывшей супруге. Но за красивым жестом всплыл гораздо менее благородный поступок.

Фото: Super.ru Super.ru

На днях Пике сыграл свой последний матч за родной клуб. Команда Жерара победила, и счастливчик отметил успех страстным поцелуем со своей новой девушкой. Избранница футболиста –– 26-летняя Клара Чиа Марти. Свидетелями стали не только болельщики, но и бывшая жена и дети. Уверены, колумбийка уже не раз видела новую пассию Жерара, но объяснять сыновьям, почему папа публично целует другую женщину, никому из нас на месте звезды не хотелось бы.