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57 минут назад

Бородина назвала настоящую причину своих разводов: «Выношу мозг»

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что выносила мужьям мозг от безделья. По словам теледивы, ее характер стал причиной разводов.

Бородина назвала настоящую причину своих разводов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я помню этот момент, когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо. И первое, что я начинала делать, – это выносить мозг своему мужу. Это была моя основная работа – позвонить и начать клевать мозг. Других дел у меня не было», – передает Lenta.ru слова Ксении Бородиной.

Бородина отметила, что не может представить себя без работы, и когда во время беременности ее график был более свободным, лучшего занятия, чем выносить мужу мозг, она не могла найти. Бородина была замужем дважды.

Первым супругом был бизнесмен Юрий Будагов, а вторым – Курбан Омаров. Оба брака закончились разводом.

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