Бородина назвала настоящую причину своих разводов

«Я помню этот момент, когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо. И первое, что я начинала делать, – это выносить мозг своему мужу. Это была моя основная работа – позвонить и начать клевать мозг. Других дел у меня не было», – передает Lenta.ru слова Ксении Бородиной.