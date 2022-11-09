Бородина назвала настоящую причину своих разводов

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что выносила мужьям мозг от безделья. По словам теледивы, ее характер стал причиной разводов.
«Я помню этот момент, когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо. И первое, что я начинала делать, – это выносить мозг своему мужу. Это была моя основная работа – позвонить и начать клевать мозг. Других дел у меня не было», – передает Lenta.ru слова Ксении Бородиной.
Бородина отметила, что не может представить себя без работы, и когда во время беременности ее график был более свободным, лучшего занятия, чем выносить мужу мозг, она не могла найти. Бородина была замужем дважды.
Первым супругом был бизнесмен Юрий Будагов, а вторым – Курбан Омаров. Оба брака закончились разводом.