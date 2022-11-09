Певица Анна Седокова прокомментировала развод с мужем

Певица Анна Седокова не раз говорила, что она и ее муж-баскетболист Янис Тимма не раз оказывались на грани развода. И совсем недавно поклонники артистки заподозрили, что в паре вновь не все гладко. И, наконец, в социальных сетях Седокова ответила на вопросы о разводе.