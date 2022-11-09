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2 часа назад

Певица Анна Седокова прокомментировала развод с мужем

Мария Иглина

Певица Анна Седокова не раз говорила, что она и ее муж-баскетболист Янис Тимма не раз оказывались на грани развода. И совсем недавно поклонники артистки заподозрили, что в паре вновь не все гладко. И, наконец, в социальных сетях Седокова ответила на вопросы о разводе.

Певица Анна Седокова прокомментировала развод с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, артистка призналась, что в их семье кипят настоящие страсти. Она рассказала, что часто в пылу конфликтов с Янисом Тиммой принимает решение о том, чтобы расстаться с супругом.

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Однако при этом Седокова дала понять аудитории, что слухи о ее разводе с Янисом Тиммой сильно преувеличены и ответила:

"Не дождетесь!".

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Звёзды,Янис Тимма,Анна Седокова,
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