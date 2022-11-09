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1 час назад

Беременная певица Ханна ответила на вопрос про пол ребенка

Мослентаиещё 1

На вопрос одного из своих фолловеров про пол будущего ребенка ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова модель и певица Ханна.

Беременная певица Ханна ответила на вопрос про пол ребенка
Фото: МослентаМослента

«Конечно, я знаю, кто у нас родится. Но до родов не планирую раскрывать пол малыша», — написала артистка в сторис.

Ранее беременная певица Ханна показала фото, на котором предстала в платье с глубоким декольте и разрезами по бокам. «Кайфую от своего состояния сейчас», — призналась она.

Звёзды,Павел Курьянов,
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