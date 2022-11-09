Беременная певица Ханна ответила на вопрос про пол ребенка

На вопрос одного из своих фолловеров про пол будущего ребенка ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова модель и певица Ханна.

Фото: Мослента Мослента

«Конечно, я знаю, кто у нас родится. Но до родов не планирую раскрывать пол малыша», — написала артистка в сторис.