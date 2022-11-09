Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
38 минут назад

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм рассказала о трудностях воспитания троих сыновей

Lenta.ru

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм сравнила с цирком воспитание троих сыновей в возрасте десяти месяцев и двух лет. В беседе с E! Online многодетная манекенщица рассказала о трудностях и вызовах родительства.

Эшли Грэм рассказала о трудностях воспитания троих сыновей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам модели, спустя десять месяцев после вторых родов она наконец чувствует себя хорошо. «Работают мои колени, ноги, форма вроде бы возвращается», — призналась она.

Однако, отметила Грэм, ей уже не удастся стать прежней. «Я новый человек. Этого не понять, пока не испытаешь. Об этом я веду диалог с собой», — откровенничает модель.

О том, как меняется жизнь с родительством, продолжила она, говорят мало.

«Это цирк, который мне не надоедает. Я захожу домой, а там кто-то в цилиндре, кто-то громыхает барабанами, кто-то падает с кровати — обожаю это. Обожаю, когда все дома», — заключила звезда.

7 января манекенщица родила двойню — близнецов Малакая и Романа — и стала многодетной матерью. Первенец модели Исаак появился на свет 18 января 2020 года. Модель воспитывает детей вместе с супругом, режиссером и оператором Джастином Эрвином.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители