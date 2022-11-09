«Я сама на грани»: Дана Борисова высказалась о буйном поведении Филиппа Киркорова

Беспринципность и вседозволенность, которые демонстрирует певец Филипп Киркоров, абсолютно не красят его как человека известного и любимого миллионами. Так в разговоре с «Вечерней Москвой» отреагировала на недавние курьезы с участием поп-короля российской эстрады телеведущая Дана Борисова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Теледива возмущена поведением коллеги по цеху и призывает Киркорова найти иные методы выплескивать свои эмоции:

— Он должен быть образцом того, как должен вести себя артист, причем неважно, где — в жизни, на сцене, за кулисами. А беспринципность и вседозволенность, которую он из-за своей статусности демонстрирует, не делает Филиппу чести. Он взрослый мужчина, пора понять это и найти способ иначе выражать свои эмоции и гнев.

В то же время Борисова отметила, что из-за своей высокой эмпатии ей понятны причины, которые заставляют знаменитость агрессировать:

— Я его прекрасно понимаю: концертов нет, выступления все отменены, поехать на гастроли ты не можешь, напряженная обстановка в стране и мире. У артистов непонятное будущее. И, конечно, я не знаю, какое нужно иметь самообладание, чтобы не сорваться и сохранить достойное лицо. Я сама на грани… Дотянуть бы до Нового года.

Борисова также исключила вариант самопиара Киркова таким образом, назвав это «слабым аргументом и причиной устраивать скандалы».

Филипп Киркоров отхлестал поклонника цветами во время концертного тура знаменитости в Казахстане. Этот момент зафиксировали на камеры своих телефонов зрители. Позже в Сети появился ролик, где видно как Киркоров спускается со сцены, подходит к зрителю, сидящему в первом ряду, и наносит несколько ударов букетом по лицу. После артист выкинул цветы и вернулся на сцену допевать песню.