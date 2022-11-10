Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Алессандра Амбросио показала фигуру в рекламе купальников

Газета.Ru

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио стала лицом новой рекламной кампании бразильского бренда GAL Floripa. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Алессандра Амбросио показала фигуру в рекламе купальников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новой фотосессии 41-летняя супермодель позировала в голубом купальнике и желтом трикотажном свитере. Алессандре Амбросио сделали укладку с "морскими волнами" и нюдовый макияж с шоколадной помадой. Образ дополнили очки в коричневой оправе и золотые серьги.

К снимкам бывший "ангел" Victoria's Secret иронично добавила: "Наступила погода для свитеров".

Газета.Ru

Поклонники остались в восторге от образа модели и написали в комментариях: "Богиня", "Всегда прекрасна", "Королева стиля", "Выглядите просто бомбически в новом образе", "Такая красивая", "Самая сексуальная модель в мире", "Фигура невероятно красивая. В чем секрет?".

Звёзды,Самые сексуальные,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители