Алессандра Амбросио показала фигуру в рекламе купальников

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио стала лицом новой рекламной кампании бразильского бренда GAL Floripa. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В новой фотосессии 41-летняя супермодель позировала в голубом купальнике и желтом трикотажном свитере. Алессандре Амбросио сделали укладку с "морскими волнами" и нюдовый макияж с шоколадной помадой. Образ дополнили очки в коричневой оправе и золотые серьги.

К снимкам бывший "ангел" Victoria's Secret иронично добавила: "Наступила погода для свитеров".

Газета.Ru