Алессандра Амбросио показала фигуру в рекламе купальников

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио стала лицом новой рекламной кампании бразильского бренда GAL Floripa. Снимками она поделилась в социальных сетях.
В новой фотосессии 41-летняя супермодель позировала в голубом купальнике и желтом трикотажном свитере. Алессандре Амбросио сделали укладку с "морскими волнами" и нюдовый макияж с шоколадной помадой. Образ дополнили очки в коричневой оправе и золотые серьги.
К снимкам бывший "ангел" Victoria's Secret иронично добавила: "Наступила погода для свитеров".
Поклонники остались в восторге от образа модели и написали в комментариях: "Богиня", "Всегда прекрасна", "Королева стиля", "Выглядите просто бомбически в новом образе", "Такая красивая", "Самая сексуальная модель в мире", "Фигура невероятно красивая. В чем секрет?".