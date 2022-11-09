Хайди Клум опубликовала редкое фото поцелуя с мужем

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала романтическое селфи с мужем Томом Каулитцем. Снимками она поделилась в социальных сетях.
49-летняя звезда 90-х выложила в личном блоге редкую фотографию с мужем. На снимке Хайди Клум страстно целует Тома Каулитца в губы. Модель позирует без макияжа и укладки.
Пара не демонстрирует чувства на публике и нечасто публикует совместные кадры в соцсетях. В настоящее время супермодель замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше нее на 17 лет.
У Хайди Клум есть четверо детей: 19-летняя Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила. Лени Клум продолжила дело матери и стала моделью. Дочь супермодели уже не раз выходила на подиум и снималась для обложек глянцевых изданий.