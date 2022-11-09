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1 час назад

Хайди Клум опубликовала редкое фото поцелуя с мужем

Газета.Ru

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала романтическое селфи с мужем Томом Каулитцем. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хайди Клум опубликовала редкое фото поцелуя с мужем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

49-летняя звезда 90-х выложила в личном блоге редкую фотографию с мужем. На снимке Хайди Клум страстно целует Тома Каулитца в губы. Модель позирует без макияжа и укладки.

Пара не демонстрирует чувства на публике и нечасто публикует совместные кадры в соцсетях. В настоящее время супермодель замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше нее на 17 лет.

У Хайди Клум есть четверо детей: 19-летняя Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила. Лени Клум продолжила дело матери и стала моделью. Дочь супермодели уже не раз выходила на подиум и снималась для обложек глянцевых изданий.

Звёзды,Хайди Клум,
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