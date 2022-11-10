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48 минут назад

Рэпер 50 Cent заявил, что Мадонна "изображает из себя девственницу"

Газета.Ru

Рэпер 50 Cent написал в блоге Мадонны, что она "изображает из себя девственницу, как во времена хита "Like a Virgin". Комментарий он опубликовал в социальных сетях.

Рэпер 50 Cent заявил, что Мадонна "изображает из себя девственницу"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

50 Cent возобновил свою вражду с певицей, раскритиковав ее недавние посты с откровенными фотографиями. Рэпер опубликовал скриншот поста с последним видео Мадонны в TikTok, где она смотрит в камеру и произносит слова песни Кима "Vent".

Заголовок музыканта гласил, что Мадонна использует "рэп-музыку для влияния", и назвал это "жалким" и "тревожным". Он также добавил, что певица вновь "изображает из себя девственницу, как во времена хита "Like a Virgin".

64-летняя королева поп-музыки пока никак не отреагировала на провокационный комментарий. Однако это не первый раз, когда артисты публично выясняют отношения. В июне этого года рэпер раскритиковал фотографии певицы, сравнил ее с инопланетянами и потом публично извинялся.

Звёзды,Мадонна,
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