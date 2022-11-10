Рэпер 50 Cent заявил, что Мадонна "изображает из себя девственницу"

Рэпер 50 Cent написал в блоге Мадонны, что она "изображает из себя девственницу, как во времена хита "Like a Virgin". Комментарий он опубликовал в социальных сетях.

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50 Cent возобновил свою вражду с певицей, раскритиковав ее недавние посты с откровенными фотографиями. Рэпер опубликовал скриншот поста с последним видео Мадонны в TikTok, где она смотрит в камеру и произносит слова песни Кима "Vent".

Заголовок музыканта гласил, что Мадонна использует "рэп-музыку для влияния", и назвал это "жалким" и "тревожным". Он также добавил, что певица вновь "изображает из себя девственницу, как во времена хита "Like a Virgin".