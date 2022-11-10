Эмили Ратаковски рассказала о жизни после развода

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски стала лицом обложки британского Elle и откровенно рассказала о жизни без отношений в новом интервью. Фотографии опубликовали на официальном сайте издания.
31-летняя модель позировала перед камерой в пестром комплекте из мини-юбки и топа, поверх которых надела черный кожаный ремень. Образ дополнили кроссовки на яркой массивной подошве и сет из браслетов.
На снимках Эмили Ратаковски позировала с нюдовым макияжем и укладкой на прямые волосы.
В интервью изданию она рассказала о том, как ей приходится "жертвовать многим как матери", но она чувствует, что ее "жизнь только начинается", поскольку она уходит от "неловкого и болезненного" третьего десятка и старых отношений.
"Теперь, впервые, я больше наслаждаюсь миром. И все же теперь на мне лежит эта невероятная ответственность — воспитывать ребенка. Но единственное, что я решила, — это то, как я хочу, чтобы Слай думал о женщинах. Я хочу, чтобы у него был пример счастливой мамы", — рассказала Ратаковски.