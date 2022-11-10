Эмили Ратаковски рассказала о жизни после развода

"Теперь, впервые, я больше наслаждаюсь миром. И все же теперь на мне лежит эта невероятная ответственность — воспитывать ребенка. Но единственное, что я решила, — это то, как я хочу, чтобы Слай думал о женщинах. Я хочу, чтобы у него был пример счастливой мамы", — рассказала Ратаковски.