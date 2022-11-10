Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о беременности

Джордж, Шарлотта и Луи вместе с мамой Кейт Миддлтон и папой принцем Уильямом составляют одну большую и вполне счастливую семью.

Фото: Inc-News Inc-News

При этом сама Кейт не раз публично признавалась в том, что была бы не против еще одного ребенка. И вполне возможно, ее слова могут не разойтись с делом.

Накануне герцогиня Уэльская, известная своей общественной и миссионерской деятельностью, побывала в детском перинатальном центре.

Кейт, как всегда, выглядела неброско, но вместе с тем неотразимо. Только пользователи соцсетей позднее на опубликованных кадрах разглядели совсем другое.