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24 минуты назад

Кейт Миддлтон сменила имидж и спровоцировала слухи о беременности

Inc-News

Джордж, Шарлотта и Луи вместе с мамой Кейт Миддлтон и папой принцем Уильямом составляют одну большую и вполне счастливую семью.

Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о беременности
Фото: Inc-NewsInc-News

При этом сама Кейт не раз публично признавалась в том, что была бы не против еще одного ребенка. И вполне возможно, ее слова могут не разойтись с делом.

Накануне герцогиня Уэльская, известная своей общественной и миссионерской деятельностью, побывала в детском перинатальном центре.

Кейт, как всегда, выглядела неброско, но вместе с тем неотразимо. Только пользователи соцсетей позднее на опубликованных кадрах разглядели совсем другое.

Дело в том, что Миддлтон сменила имидж, перекрасив волосы в более темный цвет. И это как раз то, что супруга принца Уильяма делала каждый раз перед тем, как объявить о своей очередной беременности.Теперь комментаторы гадают – совпадение это или продолжение традиции, и в семье вскоре появится еще один маленький принц или маленькая принцесса.

Звёзды,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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