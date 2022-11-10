Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о беременности

Джордж, Шарлотта и Луи вместе с мамой Кейт Миддлтон и папой принцем Уильямом составляют одну большую и вполне счастливую семью.
При этом сама Кейт не раз публично признавалась в том, что была бы не против еще одного ребенка. И вполне возможно, ее слова могут не разойтись с делом.
Накануне герцогиня Уэльская, известная своей общественной и миссионерской деятельностью, побывала в детском перинатальном центре.
Кейт, как всегда, выглядела неброско, но вместе с тем неотразимо. Только пользователи соцсетей позднее на опубликованных кадрах разглядели совсем другое.
Дело в том, что Миддлтон сменила имидж, перекрасив волосы в более темный цвет. И это как раз то, что супруга принца Уильяма делала каждый раз перед тем, как объявить о своей очередной беременности.Теперь комментаторы гадают – совпадение это или продолжение традиции, и в семье вскоре появится еще один маленький принц или маленькая принцесса.