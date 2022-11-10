Популярная певица раскрыла секрет красоты в 51 год

Популярная американская певица, многократная обладательница премий «Грэмми» Мэри Джей Блайдж раскрыла секрет своей красоты в 51 год в интервью журналистке Миранде Джей. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте последней.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Исполнительница отметила, что негативные переживания сказываются на внешности. По этой причине она старается сохранять положительный настрой. «Мой секрет борьбы со старением заключается в том, чтобы стараться думать о жизни как можно более позитивно, потому что хмурый взгляд и стресс отражаются на лице», — пояснила знаменитость.

В то же время звезда призналась, что хорошо выглядеть ей помогает употребление большого количества воды и витаминов, а также увлажнение кожи. В завершение она призвала поклонниц всегда смывать макияж перед сном.