Хлои Кардашьян рассказала о реабилитации после удаления опухоли на лице

Хлои Кардашьян рассказала о том, как проходит ее реабилитация после операции на лице. Об этом сообщает Daily Mail.
В середине октября звезде реалити провели срочную операцию по удалению новообразования на щеке. По словам Кардашьян, после хирургического вмешательства она вынуждена носить на лице повязку, которую ни в коем случае нельзя было снимать.
«Ходить с повязкой — очень нелегко, но зато мой шрам хорошо заживает. Я посещаю сеансы лазерной шлифовки, поэтому он постепенно станет незаметным. Врачи хотят, чтобы я носила повязку в течение шести месяцев, но я не думаю, что продержусь так долго. Прошло уже столько времени. Я очень горжусь проделанной работой», — сказала Кардашьян.
В 2016 Хлои Кардашьян призналась, что врачи обнаружили у нее рак кожи. Болезнь оказалась на раней стадии, поэтому лечение прошло успешно.
«Врачи обнаружили у меня злокачественную родинку на спине. Мне провели операцию и удалили почти 20 см кожи. Это было очень больно», — рассказала звезда.
Ранее Хлои Кардашьян заявила, что хочет увеличить грудь.