Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
39 минут назад

Хлои Кардашьян рассказала о реабилитации после удаления опухоли на лице

Газета.Ru

Хлои Кардашьян рассказала о том, как проходит ее реабилитация после операции на лице. Об этом сообщает Daily Mail.

Хлои Кардашьян рассказала о реабилитации после удаления опухоли на лице
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В середине октября звезде реалити провели срочную операцию по удалению новообразования на щеке. По словам Кардашьян, после хирургического вмешательства она вынуждена носить на лице повязку, которую ни в коем случае нельзя было снимать.

«Ходить с повязкой — очень нелегко, но зато мой шрам хорошо заживает. Я посещаю сеансы лазерной шлифовки, поэтому он постепенно станет незаметным. Врачи хотят, чтобы я носила повязку в течение шести месяцев, но я не думаю, что продержусь так долго. Прошло уже столько времени. Я очень горжусь проделанной работой», — сказала Кардашьян.

В 2016 Хлои Кардашьян призналась, что врачи обнаружили у нее рак кожи. Болезнь оказалась на раней стадии, поэтому лечение прошло успешно.

«Врачи обнаружили у меня злокачественную родинку на спине. Мне провели операцию и удалили почти 20 см кожи. Это было очень больно», — рассказала звезда.

Ранее Хлои Кардашьян заявила, что хочет увеличить грудь.

Звёзды,Хлоя Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители