Хлои Кардашьян рассказала о реабилитации после удаления опухоли на лице

«Ходить с повязкой — очень нелегко, но зато мой шрам хорошо заживает. Я посещаю сеансы лазерной шлифовки, поэтому он постепенно станет незаметным. Врачи хотят, чтобы я носила повязку в течение шести месяцев, но я не думаю, что продержусь так долго. Прошло уже столько времени. Я очень горжусь проделанной работой», — сказала Кардашьян.