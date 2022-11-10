Решетова раскрыла место первой работы

«В мои 15 лет мама устроила меня в компанию социальных исследований. Я зависела от начальства и работала по нормированному графику (который сейчас у меня полностью отсутствует, чему я рада). Это был суперполезный опыт с точки зрения дисциплины», — написала знаменитость.

По словам Решетовой, она до сих пор помнит «сладкое» ощущение после получения первого гонорара: «это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей». За несколько недель работы будущая модель получила десять тысяч рублей. Она отметила в личном блоге, что это придало ей уверенности в себе.