Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
50 минут назад

Известная модель раскрыла место первой работы

Мослента

Место своей первой работы раскрыла в личном Telegram-канале модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

Решетова раскрыла место первой работы
Фото: МослентаМослента

«В мои 15 лет мама устроила меня в компанию социальных исследований. Я зависела от начальства и работала по нормированному графику (который сейчас у меня полностью отсутствует, чему я рада). Это был суперполезный опыт с точки зрения дисциплины», — написала знаменитость.

По словам Решетовой, она до сих пор помнит «сладкое» ощущение после получения первого гонорара: «это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей». За несколько недель работы будущая модель получила десять тысяч рублей. Она отметила в личном блоге, что это придало ей уверенности в себе.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители