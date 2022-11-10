Полина Диброва похвасталась голой грудью впечатляющего размера спустя месяц после операции

Знаменитость рада своим преображениям.
33-летняя фотомодель Полина Диброва, супруга 62-летнего телеведущего Дмитрия Диброва, является матерью троих сыновей. Артистка не скрывает, что после рождения сыновей ее фигура изменилась.
Так, Полина рассказала, что ей не нравится ее форма груди. И поэтому в начале октября жена ведущего решила лечь под нож пластического хирурга. Звезда отметила, что хочет себе более пышный бюст, а о подтяжке она не задумывалась.
И вот сейчас Диброва решила похвастаться результатом. Фотомодель выложила видео, где показывает в черном топе на тонких бретельках свои прелести четвертого размера.
«Ну вот так у нас. Как вам красота?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поинтересовалась знаменитость.