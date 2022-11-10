Новые подробности воссоединения Шейк и Купера

На днях пару застали за очередной прогулкой по Нью-Йорку. Правда, в этот раз бывшие любовники обнимались и светились от счастья как никогда. Журналисты сразу заподозрили неладное: неужели пара повторит судьбу Джей Ло и Бена Аффлека? Но не все так однозначно.

Инсайдеры рассказали порталу E!, что Шейк с радостью проводит время с Купером, но о воссоединении речи пока нет. Нам не показалось: теплые чувства у бывших и правда остались. Но статус отношений не изменился. По словам инсайдера журнала People, супермодель гордится тем, что они с Брэдли смогли найти общий язык после расставания и продолжили вместе проводить время с пятилетней дочерью Леа де Сен. «Они любят свою дочь и тот факт, что они семья. Им нравится быть вместе, и в последнее время они делают это чаще», –– объяснил источник.