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32 минуты назад

Новые подробности воссоединения Ирины Шейк и Брэдли Купера

Super.ru

На днях пару застали за очередной прогулкой по Нью-Йорку. Правда, в этот раз бывшие любовники обнимались и светились от счастья как никогда. Журналисты сразу заподозрили неладное: неужели пара повторит судьбу Джей Ло и Бена Аффлека? Но не все так однозначно.

Новые подробности воссоединения Шейк и Купера
Фото: Super.ruSuper.ru

Инсайдеры рассказали порталу E!, что Шейк с радостью проводит время с Купером, но о воссоединении речи пока нет. Нам не показалось: теплые чувства у бывших и правда остались. Но статус отношений не изменился. По словам инсайдера журнала People, супермодель гордится тем, что они с Брэдли смогли найти общий язык после расставания и продолжили вместе проводить время с пятилетней дочерью Леа де Сен. «Они любят свою дочь и тот факт, что они семья. Им нравится быть вместе, и в последнее время они делают это чаще», –– объяснил источник.

Летом этого года пара уже не раз провоцировала слухи о воссоединении. Но такие прогулки, как нам кажется, долго ждать не заставят. Поживем — увидим.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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