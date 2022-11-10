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31 минуту назад

Агаларов заявил, что не он подарил Гавриловой кольцо с бриллиантом в 10 карат

Газета.Ru

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов заявил, что не дарил своей супруге, модели Алене Гавриловой, кольцо с бриллиантом в 10 карат. Об этом он рассказал в интервью изданию Hello!.

Агаларов заявил, что не он подарил жене кольцо с бриллиантом в 10 карат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В августе Алена Гаврилова отметила 35-летие. Эмин Агаларов публично поздравил супругу, признавшись ей в любви, вскоре после чего девушка похвасталась в социальных сетях кольцом с бриллиантом в 10 карат. Многие предположили, что Агаларов подарил дорогостоящее украшение Гавриловой на день рождения, сделав ей предложение руки и сердца во второй раз, однако все оказалось не так.

«Предложение не делал и к этому кольцу не имею никакого отношения. Кажется, там вообще была коллаборация с ювелирным брендом. А на день рождения я подарил ей колье. С подарками у нее все в порядке, за нее не переживайте», — объяснил он.

В июле Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с Аленой Гавриловой. Агаларов и Гаврилова поженились в июле 2018 года, в январе 2019-го у супругов родилась дочь, которую они назвали Афиной, а в мае 2020-го они объявили о разводе.

Ранее Эмин Агаларов рассказал, каким бизнесом занимается его 13-летний сын.

Звёзды,Эмин Агаларов,
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