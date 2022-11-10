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1 час назад

53-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в купальнике

Газета.Ru

Актриса Дженнифер Энистон, известная ролью Рэйчел Грин в сериале «Друзья», показала фигуру в купальнике. Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

53-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Дженнифер Энистон опубликовала в социальных сетях бэкстейдж-видео со съемок для журнала Allure. В кадре актриса сменила несколько образов, в частности, позировала в слитном купальнике красного цвета.

Поклонники Дженнифер Энистон восхитились ее внешним видом в комментариях. Многие отметили, что актриса в отличной физической форме и выглядит гораздо моложе своих лет. «Джен, ты знаешь, что ты богиня?», «Тебе за 50, а выглядишь, как подросток», «Это безумие выглядеть так в 53!», «Отказываюсь верить в то, что ей 53», «Разве можно быть еще более идеальной?», «Все еще моя любимая героиня из «Друзей», — писали интернет-пользователи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дженнифер Энистон снялась для глянца в винтажных бра и стрингах.

Звёзды,Дженнифер Энистон,
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