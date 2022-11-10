Самбурская рассказала о покупке двух квартир

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что самостоятельно купила две квартиры. Она поделилась подробностями в интервью для YouТube-канала Надежды Стрелец.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Во время разговора журналистка спросила актрису, кто купил ей недвижимость и автомобиль марки Bentley. По словам Самбурской, на все свое имущество она заработала сама. «А кто же мне купил? Мужчины мне ничего не покупали», — сказала актриса.

Самбурская уточнила, что приобрела одну квартиру, а после оформила вторую в рассрочку. После того как она закрыла задолженность за жилье — купила машину.