Пегова удивила подписчиков образом в стиле Джоли

Российская актриса Ирина Пегова поделилась кадрами новой фотосессии на своей странице в одной популярной социальной сети. Снимки вызвали восхищение фолловеров.
Ирину в черном приталенном платье с разрезом до середины бедра подписчики сравнили с Анджелиной Джоли.
Многие отметили, что российская актриса легко даст фору голливудской звезде и имеет шикарные формы.
Напомним, ранее Ирина рассказывала, что долгое время не могла похудеть после родов. Но все-таки звезде удалось найти свой персональный рецепт по приведению тела в форму: есть медленно, пить много воды и внимательно выбирать размер порций.
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