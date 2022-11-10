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9 минут назад

Пегова удивила подписчиков образом в стиле Анджелины Джоли

Рамблер

Российская актриса Ирина Пегова поделилась кадрами новой фотосессии на своей странице в одной популярной социальной сети. Снимки вызвали восхищение фолловеров.

Пегова удивила подписчиков образом в стиле Анджелины Джоли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ирину в черном приталенном платье с разрезом до середины бедра подписчики сравнили с Анджелиной Джоли.

Соцсети/globallookpress.com

Многие отметили, что российская актриса легко даст фору голливудской звезде и имеет шикарные формы.

Пегова показала, как выглядит без косметики

Напомним, ранее Ирина рассказывала, что долгое время не могла похудеть после родов. Но все-таки звезде удалось найти свой персональный рецепт по приведению тела в форму: есть медленно, пить много воды и внимательно выбирать размер порций.

Ранее мы писали, почему последние фото Беллы Хадид вызвали настороженность в сети.

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