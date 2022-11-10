Дзюник предположил, почему дочь Николаева не добилась успеха на сцене

Старшая дочь композитора Игоря Николаева Юлия не смогла добиться успеха на сцене. Продюсер Леонид Дзюник предположил, почему так произошло.

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Наследница Николаева в свое время успешно выступала на эстраде. Однако вскоре она пропала со сцены. Сложившуюся ситуацию прокомментировал Дзюник.

«Думала, папа напишет ей песни, все будут ей рукоплескать. Нет, это не вариант, нужно пахать», — цитирует продюсера портал Blitz+.