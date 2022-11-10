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25 минут назад

Продюсер Дзюник предположил, почему дочь Игоря Николаева не добилась успеха на сцене

Слово и Дело

Старшая дочь композитора Игоря Николаева Юлия не смогла добиться успеха на сцене. Продюсер Леонид Дзюник предположил, почему так произошло.

Дзюник предположил, почему дочь Николаева не добилась успеха на сцене
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Наследница Николаева в свое время успешно выступала на эстраде. Однако вскоре она пропала со сцены. Сложившуюся ситуацию прокомментировал Дзюник.

«Думала, папа напишет ей песни, все будут ей рукоплескать. Нет, это не вариант, нужно пахать», — цитирует продюсера портал Blitz+.

Он привел в пример вокалистку Наташу Королеву. По его мнению, артистка искренне хотела связать свою жизнь со сценой.

Звёзды,Леонид Дзюник,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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