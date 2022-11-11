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35 минут назад

Хлои Кардашьян призналась, что отказывалась от приглашений на Met Gala

Газета.Ruиещё 3

Хлои Кардашьян в новом эпизоде сериала «Кардашьяны» рассказала, что не раз отказывалась от приглашений на Met Gala. Об этом пишет Page Six.

Хлои Кардашьян отказывалась от приглашений на Met Gala
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хлои Кардашьян дебютировала на Met Gala только в 2022 году, почти 10 лет спустя ее сестры Ким Кардашьян.

«Меня приглашали в прошлом. Я просто решила не идти. Я не очень люблю красные дорожки. Думаю, я ясно дала это понять», — объяснила Хлои Кардашьян.

Она отметила, что если бы не влияние ее сестры Ким, то она отказалась бы от участия в мероприятии по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке и в этом году.

«Старая добрая Кимберли знает толк в словах. А еще я в некотором роде покладиста в некоторых вопросах и, наверное, я позволила ей убедить меня», — призналась Хлои Кардашьян.

Ким Кардашьян в эпизоде сказала: «Хлои очень нервничала, когда шла в Метрополитен. Поэтому я сказала: «Ты будешь выглядеть потрясающе. Мы будем готовиться вместе. Мы сделаем это лучшим событием в жизни».

Хлои Кардашьян вышла на красную дорожку в сверкающем золотом платье от Moschino, которое дизайнер Джереми Скотт сшил для нее «примерно за 10 дней».

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