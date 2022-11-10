Солистка “Блестящих” рассказала о зависимости и пережитом абьюзе

Поэтесса и певица Надежда Ручка в студии программы “Секрет на миллион” откровенно рассказала об одном из самых непростых периодов своей жизни.
Ручка призналась, что пристрастилась к алкоголю в период, когда ее карьера в отечественном шоу-бизнесе достигла плато.
“Я пила около девяти месяцев”, – призналась звезда в разговоре с ведущей шоу, Лерой Кудрявцевой.
Но не только это в корне изменило жизнь певицы. Надежда Ручка рассказала о пережитом сексуальном насилии. После этого эпизода, по словам артистки, доверие к противоположному полу было надолго утрачено.
Тем не менее звезде удалось взять свою жизнь под контроль. В 2017 году она тайно вышла замуж. Сейчас пара воспитывает сына Льва.
Также певица реанимировала музыкальную карьеру.
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