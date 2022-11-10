Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Солистка “Блестящих” Надя Ручка рассказала о зависимости и пережитом абьюзе

Мира Маркина

Поэтесса и певица Надежда Ручка в студии программы “Секрет на миллион” откровенно рассказала об одном из самых непростых периодов своей жизни.

Солистка “Блестящих” рассказала о зависимости и пережитом абьюзе
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Ручка призналась, что пристрастилась к алкоголю в период, когда ее карьера в отечественном шоу-бизнесе достигла плато.

“Я пила около девяти месяцев”, – призналась звезда в разговоре с ведущей шоу, Лерой Кудрявцевой.

Семенович рассказала о подорванном здоровье в "Блестящих"

Но не только это в корне изменило жизнь певицы. Надежда Ручка рассказала о пережитом сексуальном насилии. После этого эпизода, по словам артистки, доверие к противоположному полу было надолго утрачено.

Тем не менее звезде удалось взять свою жизнь под контроль. В 2017 году она тайно вышла замуж. Сейчас пара воспитывает сына Льва.

Также певица реанимировала музыкальную карьеру.

Ранее “Рамблер” рассказывал о пластической операции Ксении Новиковой.

Звёзды,Надежда Ручка,Ксения Новикова,Надя Ручка,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители