Солистка “Блестящих” рассказала о зависимости и пережитом абьюзе

Поэтесса и певица Надежда Ручка в студии программы “Секрет на миллион” откровенно рассказала об одном из самых непростых периодов своей жизни.

Ручка призналась, что пристрастилась к алкоголю в период, когда ее карьера в отечественном шоу-бизнесе достигла плато.

“Я пила около девяти месяцев”, – призналась звезда в разговоре с ведущей шоу, Лерой Кудрявцевой.

Но не только это в корне изменило жизнь певицы. Надежда Ручка рассказала о пережитом сексуальном насилии. После этого эпизода, по словам артистки, доверие к противоположному полу было надолго утрачено.

Тем не менее звезде удалось взять свою жизнь под контроль. В 2017 году она тайно вышла замуж. Сейчас пара воспитывает сына Льва.

Также певица реанимировала музыкальную карьеру.