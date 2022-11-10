5 звездных романов, о которых все забыли

Об этих отношениях не вспоминают даже сами знаменитости.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, о личной жизни знаменитостей поклонники знают все, но о некоторых звездных романах забыли даже самые пытливые фанаты. А может, об этих отношениях не помнят и сами артисты.

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Оксана Акиньшина и Алексей Чадов

Все помнят о страстных отношениях молодой актрисы с Сергеем Шнуровым и браке Чадова с очаровательной Агнией Дитковските. Но почти никто не знает, что Оксана и Алексей тоже встречались. Тогда будущей звезде было всего 14 лет: она бросила школу и решила стать звездой.

Роман с Алексеем, по словам Акиньшиной, был легким и ни к чему не обязывающим. Он продлился два года, а позже актеры смогли остаться друзьями.

Уилл Смит и Тайра Бэнкс

Все знают, что Уилл — примерный семьянин, который в каждом интервью говорит о том, как любит жену. Кажется, Смит всегда был рядом с Джадой. Но это совсем не так: пока судьбоносное знакомство не произошло, актер считался ловеласом. Ему удалось покорить сердце топ-модели, которая научила весь мир «улыбаться глазами», Тайры Бэнкс.

Их отношения продлились всего год, но Уилл позже вспоминал, что рядом с Тайрой чувствовал себя очень счастливым.

Джастин Тимберлейк и Ферги

Кто был первой любовью Джастина, знают все. Конечно, Бритни Спирс. Но это совсем не так! Еще в 16 лет юный Джастин познакомился на концерте с Ферги. Девушке тогда было 23 года, но она не устояла перед очарованием Тимберлейка и в эту же ночь предложила ему сходить на свидание.

Роман продлился четыре месяца, после чего Ферги объявила юному ухажеру, что больше не может быть с ним.

Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева

Об этом романе на протяжении многих лет не вспоминали ни поклонники, ни сами звезды. Но неожиданно Лариса призналась, что была очень влюблена в телеведущего. По словам Гузеевой, их отношения могли продлиться гораздо дольше, но Нагиев изводил ее ревностью, поэтому знаменитости решили расстаться. Сейчас Лариса и Дмитрий поддерживают теплые дружеские отношения.

Сандра Буллок и Райан Гослинг