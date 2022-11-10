Джей Ло раскрыла, что случилось между ней и Аффлеком 20 лет назад

Воссоединения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ждал весь мир. Трудно было поверить в то, что экс-возлюбленные когда-нибудь снова будут вместе. Но год назад стало известно, что невозможное возможно. Бен и Дженнифер восстановили свои отношения спустя много лет. Актеры не скрывали, что очень счастливы, однако самим трудно было поверить в такой исход событий. Этим летом состоялась пышная свадьба актеров.

Фото: Legion-media Legion-media

Недавно Дженнифер дала интервью, в котором рассказала о браке с Беном. Женщина призналась, что взяла фамилию мужа и теперь она миссис Аффлек. А также артистка решила вспомнить юные годы, когда она состояла в отношения с актером. «Мы были так молоды и так влюблены в то время, действительно, без забот, детей, привязанностей. И мы просто жили своей жизнью, были счастливы. Не было ощущения, что нам нужно прятаться от кого-то или быть очень осторожными», — рассказывает Лопес.

Однако сейчас ее отношение к публичности поменялось. Открытость сыграла злую шутку с Аффлеком и Лопес. Именно общественность повлияла на то, что возлюбленные разорвали помолвку 20 лет назад. На тот момент они устали от пристального внимания прессы и любопытства фанатов. «Люди не хотели, чтобы мы были вместе, люди думали, что я не тот человек, который ему нужен», — вспоминает Дженнифер.