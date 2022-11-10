Дженнифер Энистон делала ЭКО, но безуспешно

В интервью изданию Allure звезда рассказала о самом сокровенном.

Фото: New Magazine New Magazine

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Дженнифер Энистон украсила обложку декабрьского номера журнала Allure и произвела настоящий фурор. 53 — х летняя актриса продемонстировала свою прекрасную фигуру и вызвала зависть у коллег. Действительно, Джен в отличной форме. Энистон говорит: «Мне нечего скрывать». И в интервью обнажает свою душу. Она рассказала о больной теме, которая ее тревожит многие годы.

Артистка так и не стала мамой, но очень этого хотела. «Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня, путь зачатия ребенка. Годы, и годы, и годы спекуляций… Это было действительно тяжело. Я проходила процедуру ЭКО, пила китайский чай и все такое. Я отдавала на это все силы. Я бы все отдала, если бы кто-нибудь сказал мне: «Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение». Ты просто не думаешь так. И вот я здесь сегодня. Корабль уже отплыл», – рассказала звезда.

Однако сейчас актриса признается, что живет своей лучшей жизнью. И так хорошо она не чувствовала себя ни в 20, ни в 30 лет. «Я ни о чем не жалею», – добавила она. «На самом деле сейчас я чувствую небольшое облегчение, потому что больше нет вопросов: «Могу ли я? Может быть. Может быть. Может быть». Мне больше не нужно об этом думать».

Также Джен призналась, что сейчас она одинока. Но звезда не исключает, что снова выйдет замуж: «Никогда не говори «никогда», но у меня нет никакого интереса. Я бы хотела быть в отношениях. Но кто знает? Бывают моменты, когда мне хочется просто свернуться калачиком и сказать: «Мне нужна поддержка». Было бы замечательно прийти домой, упасть в чьи-нибудь объятия и сказать: «Это был тяжелый день».