«Девушка в белом»: Дженнер показала свою «ангельскую» сторону

27-летняя модель посетила церемонию награждения премией CFDA в женственном вечернем платье от лучшего нью-йоркского бренда Khaite.
Кендалл Дженнер совершила «ангельский» выход в свет на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки (CFDA) на этой неделе в Нью-Йорке. На вечере она появилась в элегантном, сияющем платье белого цвета от Khaite. Его безупречный крой отлично подчеркнул подтянутую фигуру манекенщицы – тонкими бретелями, глубоким V-вырезом, акцентом на линии талии и струящейся юбкой в пол. Дополнили идиллический образ открытые босоножки на тонких ремешках.
Что касается головы, то стилисты уложили волосы Кендалл волнами, в макияже подчеркнули подводкой и тушью глаза, розовыми румянами высокие скулы и тёмно-розовой помадой губы.
В результате этих усилий, выглядела Дженнер на вечере абсолютной, современной принцессой. И конечно, она не могла не сфотографироваться с автором платья, главой бренда Khaite Кэтрин Хольштейн, которую на церемонии награждения CFDA признали лучшим дизайнером женской одежды этого года.