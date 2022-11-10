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37 минут назад

«Девушка в белом»: Кендалл Дженнер показала свою «ангельскую» сторону

Inc-News

27-летняя модель посетила церемонию награждения премией CFDA в женственном вечернем платье от лучшего нью-йоркского бренда Khaite.

«Девушка в белом»: Дженнер показала свою «ангельскую» сторону
Фото: Inc-NewsInc-News

Кендалл Дженнер совершила «ангельский» выход в свет на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки (CFDA) на этой неделе в Нью-Йорке. На вечере она появилась в элегантном, сияющем платье белого цвета от Khaite. Его безупречный крой отлично подчеркнул подтянутую фигуру манекенщицы – тонкими бретелями, глубоким V-вырезом, акцентом на линии талии и струящейся юбкой в пол. Дополнили идиллический образ открытые босоножки на тонких ремешках.

Что касается головы, то стилисты уложили волосы Кендалл волнами, в макияже подчеркнули подводкой и тушью глаза, розовыми румянами высокие скулы и тёмно-розовой помадой губы.

В результате этих усилий, выглядела Дженнер на вечере абсолютной, современной принцессой. И конечно, она не могла не сфотографироваться с автором платья, главой бренда Khaite Кэтрин Хольштейн, которую на церемонии награждения CFDA признали лучшим дизайнером женской одежды этого года.

Звёзды,Кендалл Дженнер,
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