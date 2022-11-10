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38 минут назад

"Нога в крови": Самбурская рассказала о домашнем насилии

Мария Иглина

В 2017 году актриса Анастасия Самбурская вышла замуж за коллегу Кирилла Дыцевича, и их брак распался уже спустя два месяца. В интервью YouTube-шоу "Стрелец-молодец" рассказала правду об их отношениях и причину расставания.

"Нога в крови": Самбурская рассказала о домашнем насилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Самбурской, их отношения закончились на седьмой неделе брака:

"Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим, и начинаются разговоры по поводу того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: "Почему должна показывать? Я не лезу к тебе — ты ко мне".

После этой ситуации Дыцевич обвинял актрису в том, что она его якобы не любит и что-то скрывает, затем он ушел из дома. Анастасия писала сообщения и спрашивала, вернется ли муж домой, и получив отрицательный ответ, она села в такси и уехала.

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Прошло время и мужчина заявился в квартиру к Самбурской, где начал оскорблять и бить ее по лицу:

"Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры".

Актриса, в свою очередь, зафиксировала побои и обратилась за помощью к правоохранительным органам. Однако правоохранители проигнорировали сигнал.

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Звёзды,Кирилл Дыцевич,Анастасия Самбурская,Гуф,
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