"Нога в крови": Самбурская рассказала о домашнем насилии

"Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим, и начинаются разговоры по поводу того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: "Почему должна показывать? Я не лезу к тебе — ты ко мне".