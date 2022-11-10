"Нога в крови": Самбурская рассказала о домашнем насилии

В 2017 году актриса Анастасия Самбурская вышла замуж за коллегу Кирилла Дыцевича, и их брак распался уже спустя два месяца. В интервью YouTube-шоу "Стрелец-молодец" рассказала правду об их отношениях и причину расставания.
По словам Самбурской, их отношения закончились на седьмой неделе брака:
"Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим, и начинаются разговоры по поводу того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: "Почему должна показывать? Я не лезу к тебе — ты ко мне".
После этой ситуации Дыцевич обвинял актрису в том, что она его якобы не любит и что-то скрывает, затем он ушел из дома. Анастасия писала сообщения и спрашивала, вернется ли муж домой, и получив отрицательный ответ, она села в такси и уехала.
Прошло время и мужчина заявился в квартиру к Самбурской, где начал оскорблять и бить ее по лицу:
"Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры".
Актриса, в свою очередь, зафиксировала побои и обратилась за помощью к правоохранительным органам. Однако правоохранители проигнорировали сигнал.