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40 минут назад

10-летняя дочь Ким Кардашьян высмеяла нелепый наряд матери

Lenta.ru

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт сняла пародию на мать и прославилась в сети. Ролик, который стал вирусным и набрал более пяти миллионов просмотров, опубликован в TikTok.

10-летняя дочь Кардашьян высмеяла нелепый наряд матери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девятилетняя Норт поделилась видео, в котором высмеяла нелепый наряд матери из ассортимента бренда Balenciaga, в котором Ким появилась на показе марки в марте этого года на Неделе моды в Париже. Кардашьян наклеила желтый скотч со словом Balenciaga на все тело, создав тем самым иллюзию комбинезона.

На размещенных кадрах видно, что Норт Уэст обклеила черный наряд аналогичной клейкой лентой и надела белый парик, имитирующий прическу матери. Девочка дополнила образ крупными солнцезащитными очками, которые Ким надевала на дефиле модного дома.

В сентябре Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье. На опубликованных кадрах видно, что телезвезде пришлось расстегнуть туфли и сильно согнуть ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку чересчур облегающее платье сковывало ее движения.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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