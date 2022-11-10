10-летняя дочь Кардашьян высмеяла нелепый наряд матери

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт сняла пародию на мать и прославилась в сети. Ролик, который стал вирусным и набрал более пяти миллионов просмотров, опубликован в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девятилетняя Норт поделилась видео, в котором высмеяла нелепый наряд матери из ассортимента бренда Balenciaga, в котором Ким появилась на показе марки в марте этого года на Неделе моды в Париже. Кардашьян наклеила желтый скотч со словом Balenciaga на все тело, создав тем самым иллюзию комбинезона.

На размещенных кадрах видно, что Норт Уэст обклеила черный наряд аналогичной клейкой лентой и надела белый парик, имитирующий прическу матери. Девочка дополнила образ крупными солнцезащитными очками, которые Ким надевала на дефиле модного дома.