Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась в купальнике на яхте во Французской Полинезии. Соответствующими кадрами она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
40-летняя Бритни Спирс выложила в социальных сетях видео и фото с отдыха во Французской Полинезии. На опубликованных кадрах певица предстала в розовом купальнике с леопардовыми вставками и коротких джинсовых шортах черного цвета. Волосы исполнительницы были собраны в хвост, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками.
«Люблю тебя, сестра», — написала в комментариях под постом Пэрис Хилтон.
Накануне Бритни Спирс рассказала о последствиях отцовской опеки, под которой она находилась на протяжении 13 лет. «Когда я чувствую присутствие человека, я сразу замираю, я вынуждена переводить дыхание. Я уверена, что получила серьезную психологическую травму из-за того, что не могла нормально дышать, когда находилась под опекой. Из-за поврежденного нерва мне простреливает руку, спину, шею и правую сторону головы. Иногда я чувствую себя парализованной. Мне кажется, что в меня вонзают иглы и булавки. Я не всегда чувствую это, но когда это происходит, мне становится страшно», — высказалась она.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Бритни Спирс разозлила идея Милли Бобби Браун сыграть ее в фильме.