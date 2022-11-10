Бритни Спирс снялась в купальнике на яхте во Французской Полинезии

40-летняя Бритни Спирс выложила в социальных сетях видео и фото с отдыха во Французской Полинезии. На опубликованных кадрах певица предстала в розовом купальнике с леопардовыми вставками и коротких джинсовых шортах черного цвета. Волосы исполнительницы были собраны в хвост, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

Накануне Бритни Спирс рассказала о последствиях отцовской опеки, под которой она находилась на протяжении 13 лет. «Когда я чувствую присутствие человека, я сразу замираю, я вынуждена переводить дыхание. Я уверена, что получила серьезную психологическую травму из-за того, что не могла нормально дышать, когда находилась под опекой. Из-за поврежденного нерва мне простреливает руку, спину, шею и правую сторону головы. Иногда я чувствую себя парализованной. Мне кажется, что в меня вонзают иглы и булавки. Я не всегда чувствую это, но когда это происходит, мне становится страшно», — высказалась она.