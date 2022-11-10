Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
39 минут назад

Кейт Мосс полностью оголила грудь на публике и смутила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс оконфузилась на публике после похода в ночной клуб и смутила фанатов своим внешним видом. Соответствующими кадрами поделилось издание Daily Mail.

Кейт Мосс полностью оголила грудь на публике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных снимках 48-летняя манекенщица предстала в прозрачном вечернем платье с вырезом до пупка и черных лаковых туфлях на высоком каблуке. При этом на одном из фото видно, что во время ходьбы грудь знаменитости случайно полностью оголилась, однако Мосс сделала невозмутимый вид и продолжила идти по улице. Звезда дополнила образ золотым ожерельем и классическим черным пальто.

Поклонники удивились откровенному внешнему виду телезвезды и высказались по этому поводу в комментариях. «Похоже, чем люди становятся старше, тем безумнее», «Сомневаюсь, что она переживает по поводу этого конфуза», «Видимо, она немного не в себе», — написали поклонники.

Ранее Мосс вышла в свет без бюстгальтера в прозрачном платье и привлекла внимание фотографов. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует оголенную грудь супермодели.

Звёзды,Кейт Мосс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители