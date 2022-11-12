«Пила около девяти месяцев»: алкоголь довел Надю Ручку

Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка редко рассказывает о своей личной жизни. Несколько лет назад певица тайно вышла замуж и родила сына. Поклонники думали, что у брюнетки все всегда было безоблачно, но это оказалось не так.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Знаменитость стала гостьей шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ, где рассказала об алкогольной зависимости и пережитом насилии. Ручка заявила, что из-за пристрастия к спиртным напитками на какое-то время даже прервала звездную карьеру.

«Я пила около девяти месяцев», – призналась брюнетка.

По словам исполнительницы, она почти каждый день тянулась к стакану. Ранее она рассказывала, что неделями не выходила из дома. Алкоголь помогал ей в общении с людьми, а будучи трезвой, она становилась замкнутой. Возможно, таким способом Надя хотела забыть о сексуальном насилии, которому подверглась в юности.

«Мужчины для меня умерли в одночасье… все!» – воскликнула певица в студии.