Раскрыты имена самых востребованных в Новый год российских звезд

Названы имена самых востребованных артистов, которые будут выступать в грядущую новогоднюю ночь. Об этом сообщает KP.RU.

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Так, стало известно, что в концертном зале "Крокус Сити Холл" выступят Zivert, Григорий Лепс и Леонид Агутин. Также Агутин выйдет на сцену ресторана "Турандот" вместе с Полиной Гагариной. Стоимость билетов на концерты, включая ужин, начинается от 70 тысяч рублей.

В сочинском отеле Rixos будет выступать Сосо Павлиашвили. Билет обойдется в 65 тысяч рублей. В комплексе Mriya Resort в Крыму, где стоимость проживания на двоих в новогоднюю ночь начинается от 114 тысяч рублей, выступят ГлюкоZа и группа Burito.

Также сообщается, что по оценкам организаторов, самыми востребованными музыкантами в этому году стали Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, группа "Руки Вверх" и Jony. Стоимость их выступлений на частных мероприятиях варьируется от 3 до 5 миллионов рублей.