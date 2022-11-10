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1 час назад

Раскрыты имена самых востребованных в Новый год российских звезд

Мария Иглина

Названы имена самых востребованных артистов, которые будут выступать в грядущую новогоднюю ночь. Об этом сообщает KP.RU.

Раскрыты имена самых востребованных в Новый год российских звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, стало известно, что в концертном зале "Крокус Сити Холл" выступят Zivert, Григорий Лепс и Леонид Агутин. Также Агутин выйдет на сцену ресторана "Турандот" вместе с Полиной Гагариной. Стоимость билетов на концерты, включая ужин, начинается от 70 тысяч рублей.

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В сочинском отеле Rixos будет выступать Сосо Павлиашвили. Билет обойдется в 65 тысяч рублей. В комплексе Mriya Resort в Крыму, где стоимость проживания на двоих в новогоднюю ночь начинается от 114 тысяч рублей, выступят ГлюкоZа и группа Burito.

Также сообщается, что по оценкам организаторов, самыми востребованными музыкантами в этому году стали Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, группа "Руки Вверх" и Jony. Стоимость их выступлений на частных мероприятиях варьируется от 3 до 5 миллионов рублей.

Ранее Ангелина Вовк пожаловалась на маленькую пенсию.

Звёзды,Сосо Павлиашвили,Ангелина Вовк,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,Николай Басков,
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