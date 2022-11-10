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24 минуты назад

Катя Жужа пришла в ресторан в платье, едва прикрывающем ее грудь

WomanHit.ru

Звезда без стеснения похвасталась своими формами в Дубае.

Жужа пришла в ресторан в платье, едва прикрывающем ее грудь
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

34-летняя Катя Жужа, подруга телеведущей Ксении Бородиной, на протяжении трех лет находится в браке с 28-летним бизнесменом Артемом Маркеловым. Знаменитость подарила супругу двух сыновей, а от предыдущих отношений у звезды есть дочь.

В своем блоге Жужа рассказала, что оставила детей под присмотром взрослых и отправилась на свидание с мужем. В элитный ресторан Дубая знаменитость надела черное платье с глубоким вырезом. Свой образ Катя дополнила элегантными сережками и брендовой сумкой.

Поклонники не перестают осыпать звезду комплиментами. Они считают, что она обладает роскошной фигурой. Особенно пользователи Сети оценили сочную грудь Жужи.

Звёзды,Артем Маркелов,Ксения Бородина,
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