Данко объяснил скандал с участием Киркорова

Певец Данко в разговоре с Teleprogramma.pro заявил, что Филипп Киркоров ударил своего охранника букетом цветов по лицу, чтобы придумать "пиар-историю".
"Ему надо было придумать какую-то пиар-историю, пора уже. Вот он и придумал. Цветами много урона не нанесешь, а медийная история достаточно громкая. Это еще по лайту, по-божески", - уточнил Данко.
Он отметил, что Киркоров относится к числу тех знаменитостей, которые постоянно пытаются придумать какое-то шоу или скандал вокруг своей персоны.
Речь идет о видеоролике, на котором певец ударил по лицу букетом цветов своего охранника. Изначально предполагалось, что Киркоров ударил поклонника, однако позже выяснилось, что мужчина работает в команде артиста.