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1 час назад

Данко объяснил скандал с участием Киркорова желанием певца придумать пиар-историю

Газета.Ru

Певец Данко в разговоре с Teleprogramma.pro заявил, что Филипп Киркоров ударил своего охранника букетом цветов по лицу, чтобы придумать "пиар-историю".

Данко объяснил скандал с участием Киркорова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ему надо было придумать какую-то пиар-историю, пора уже. Вот он и придумал. Цветами много урона не нанесешь, а медийная история достаточно громкая. Это еще по лайту, по-божески", - уточнил Данко.

Он отметил, что Киркоров относится к числу тех знаменитостей, которые постоянно пытаются придумать какое-то шоу или скандал вокруг своей персоны.

Речь идет о видеоролике, на котором певец ударил по лицу букетом цветов своего охранника. Изначально предполагалось, что Киркоров ударил поклонника, однако позже выяснилось, что мужчина работает в команде артиста.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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