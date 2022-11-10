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22 минуты назад

Киркоров чуть не набросился на танцовщицу прямо на сцене

Вечерняя Москва

В интернете появилось видео, на котором Филипп Киркоров очень резко отреагировал на оплошность одной из своих танцовщиц. Певец едва смог сдержать себя в руках.

Киркоров чуть не набросился на танцовщицу прямо на сцене
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

На распространившихся кадрах видно, как танцовщица случайно наступила на длинный шлейф костюма, этого король российской эстрады стерпеть не мог. Киркоров резко повернулся к девушке и выдернул свой наряд из-под каблуков танцовщицы, одарив ее продолжительным испепеляющим взглядом.

Примечательно, что это произошло на том же скандальном концерте звезды в Алма-Ате, на котором Киркоров спустился в зал и отхлестал человека цветами. После этого он агрессивно кинул букет на сцену и продолжил петь.

Позже директор артиста Екатерина Успенская рассказала, что удар получил не поклонник певца, а сотрудник коллектива, который не пускал к Киркорову зрителя.

Эпатажное поведение Киркорова, которое он демонстрирует с завидной регулярностью, связано не только с его звездным статусом, но и с ментальными проблемами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала психотерапевт Елизавета Железнова.

Звёзды,Екатерина Успенская,Филипп Киркоров,
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