Киркоров чуть не набросился на танцовщицу прямо на сцене

В интернете появилось видео, на котором Филипп Киркоров очень резко отреагировал на оплошность одной из своих танцовщиц. Певец едва смог сдержать себя в руках.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На распространившихся кадрах видно, как танцовщица случайно наступила на длинный шлейф костюма, этого король российской эстрады стерпеть не мог. Киркоров резко повернулся к девушке и выдернул свой наряд из-под каблуков танцовщицы, одарив ее продолжительным испепеляющим взглядом.

Примечательно, что это произошло на том же скандальном концерте звезды в Алма-Ате, на котором Киркоров спустился в зал и отхлестал человека цветами. После этого он агрессивно кинул букет на сцену и продолжил петь.

Позже директор артиста Екатерина Успенская рассказала, что удар получил не поклонник певца, а сотрудник коллектива, который не пускал к Киркорову зрителя.