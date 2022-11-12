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45 минут назад

Анна Седокова рассказала об «эмоциональном дне»

Lenta.ruиещё 2

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что пережила очень сложный период в жизни, в течение которого постоянно ощущала себя на «эмоциональном дне». Об этом она сообщила в интервью журналистам издания «Hello!»

Анна Седокова рассказала об «эмоциональном дне»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Певица рассказала, что долгое время винила себя в излишней эмоциональности, сильно переживала, что слишком остро реагирует на любые проблемы и неприятности. В результате она довела себя до психического истощения. «Долгое время я была на эмоциональном дне. И несмотря на то что внешне все было хорошо, внутри мне было очень плохо», — объяснила она.

Однако при помощи работы с психологом и поддержке мужа артистка смогла восстановить душевное равновесие. По словам Седоковой, внутренние изменения привели и к внешней трансформации: она начала заниматься спортом, похудела на семь килограммов, сменила прическу и активно продолжает саморазвиваться.

Ранее солистка группы «Блестящие» Надя Ручка призналась, что в юности пережила два изнасилования. Из-за тяжелой эмоциональной травмы у певицы начались проблемы с ментальным здоровьем, она начала злоупотреблять алкоголем и даже пыталась наложить на себя руки.

Звёзды,Надя Ручка,Анна Седокова,
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