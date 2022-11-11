Ратаковски появилась на публике в полупрозрачном платье

Американская модель Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.
Знаменитость посетила вечеринку, организованную косметическим брендом Code8, в облегающем платье белого цвета, полупрозрачная ткань которого частично оголяла ее тело. Вдобавок наряд был украшен золотыми бретелями и небольшим вырезом по бокам. В качестве обуви она выбрала широкие черные сапоги на шпильке.
На размещенных кадрах видно, что манекенщица отказалась от бюстгальтера и каких-либо украшений, собрав при этом волосы в небрежный пучок. Визажисты, в свою очередь, нанесли на лицо Ратаковски макияж в стиле smoky eyes и помаду нюдового оттенка.