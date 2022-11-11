Ратаковски появилась на публике в полупрозрачном платье

Американская модель Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость посетила вечеринку, организованную косметическим брендом Code8, в облегающем платье белого цвета, полупрозрачная ткань которого частично оголяла ее тело. Вдобавок наряд был украшен золотыми бретелями и небольшим вырезом по бокам. В качестве обуви она выбрала широкие черные сапоги на шпильке.