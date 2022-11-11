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1 час назад

Дочь Порошиной и Куценко раскрыла свой диагноз

New Magazineиещё 2

У дочери Марии Порошиной и Гоши Куценко много поклонников. Она ведет социальные сети и общается с фолловерами. Однако в последнее время Полина не выходит на связь. Недавно стало известно, что девушка в больнице. Девушку госпитализировали из-за проблем с дыхательной системой. Актриса лично рассказала о том, что сейчас находится в больнице.

Дочь Порошиной и Куценко раскрыла свой диагноз
Фото: New MagazineNew Magazine

Полина Куценко с юмором рассказала о своем недуге.

«Новое место тусовки… Пневмония», — говорит дочь знаменитостей.

Больше артистка не стало ничего говорить. Мама Полины, Мария Порошина, всегда переживает за своих детей, несмотря на их возраст. Актриса никак не прокомментировала госпитализацию старшей дочери. Полина Куценко уже пять лет живет отдельно от родителей.

В 2017 году девушка переехала к своему возлюбленному Яну Яновскому. Кстати, в прошлом году Порошина рассказала, что дочь в скором времени выйдет замуж. Подготовка к свадьбе до сих пор продолжается, но торжество семья решила отложить. Мария рада, что ее дочь вступит в семейную жизнь и очень надеется на то, что личная жизнь Полины сложится лучше, чем у нее самой.

Первым главным мужчиной в жизни Марии Порошиной стал отец Полины, Гоша Куценко. Несмотря на то, что супруги развелись, они сохранили дружеские отношения. Позже актриса повстречала Илью Древнова, которому родила трех дочерей. Четыре года назад Порошина ушла от Древнова, будучи в положении. Мужчина не признавал отцовство. Он доказал в суде, что в документах ребенка не должно быть вписано его имя. А вот имя отца единственного сына Мария до сих пор скрывает.

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