Как изменилась внешность Деми Мур за 27 лет

Сегодня, 11 ноября, Деми Мур отмечает 60-летие. Редакция WMJ.ru решила вспомнить, как актриса выглядела в самом начале своей карьеры и как с годами изменилась ее внешность. Валентина Ищенко Пластический хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Очаровательная, эффектная и с изящной фигурой, Деми Мур всегда сражала красотой своих фанатов. Но все-таки прибегала ли одна из самых красивых актрис Голливуда к пластической хирургии или все дело в генетике?

Первое, на что стоит обратить внимание при сравнении фотографий Деми Мур разных лет — это ее нестареющее лицо. Предположу, что актриса делала подтяжку лица и эндоскопический лифтинг бровей. Не исключено, что она удалила комки Биша, причем весьма неудачно, о чем свидетельствуют фото с показа Fendi SS 2021 в Париже.

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У Деми Мур всегда были красивые наполненные верхние веки. Однако на некоторых фотографиях мы видим пустые запавшие верхние веки, из которых чрезмерно убрали грыжевые пакеты. Это еще больше придает возраст.

Также актриса неоднократно экспериментировала с грудными имплантами. На снимках очень заметно, как видоизменяется в объеме ее грудь. Судя по всему она остановилась на небольших деликатных имплантах.

Конечно же, так прекрасно выглядеть и сохранять свою молодость и красоту Деми Мур помогают регулярное занятие спортом и изнуряющая диета. В частности, актриса не раз признавалась в интервью, что придерживается сыроедения. Но можно предположить, что ее фигура — заслуга как генетики, так и неоднократной липосакции.

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