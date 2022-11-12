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1 час назад

Стриптизер Тарзан стал жертвой буллинга

Passion.ru

Супруг Наташи Королевой в своё время считался секс-символом страны. Тем не менее в новом интервью Тарзану удалось удивить публику, сообщив о том, что когда-то и он столкнулся с буллингом. Речь идёт про школьные годы.

Стриптизер Тарзан стал жертвой буллинга
Фото: Passion.ruPassion.ru

«Я не был красавцем. В школе меня дразнили, а на девочек я смотрел, как на королев», – поделился откровением мужчина.

Если в юношестве противоположный пол избегал общения с Тарзаном, то сейчас многие девушки смотрят на него с восхищением, а парни мечтают о таком же упругом теле. «Не считаю себя эталоном. Но идите в зал и заработайте себе широкую грудь. Хотите кудри, как у меня – наденьте парик. А если завидуете, то степень мотивации слабая. Вы поднимите свой зад, отнесите его в спортзал и будете красавцами», – заявил стриптизер.

Тарзан всегда охотно делится эксклюзивными подробностями о себе, но такое поведение, пожалуй, – редкое исключение в отечественном шоу-бизнесе. Так, например, Дмитрий Нагиев очень тщательно скрывает свою личную жизнь. Несмотря на это, журналистам удалось выяснить, кем является его единственная жена. Подробности читайте в этой статье.

Звёзды,Красивый секс,Наташа Королева,Дмитрий Нагиев,
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