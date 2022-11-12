Стриптизер Тарзан стал жертвой буллинга

Супруг Наташи Королевой в своё время считался секс-символом страны. Тем не менее в новом интервью Тарзану удалось удивить публику, сообщив о том, что когда-то и он столкнулся с буллингом. Речь идёт про школьные годы.

Фото: Passion.ru Passion.ru

«Я не был красавцем. В школе меня дразнили, а на девочек я смотрел, как на королев», – поделился откровением мужчина.

Если в юношестве противоположный пол избегал общения с Тарзаном, то сейчас многие девушки смотрят на него с восхищением, а парни мечтают о таком же упругом теле. «Не считаю себя эталоном. Но идите в зал и заработайте себе широкую грудь. Хотите кудри, как у меня – наденьте парик. А если завидуете, то степень мотивации слабая. Вы поднимите свой зад, отнесите его в спортзал и будете красавцами», – заявил стриптизер.