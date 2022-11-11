Штурм тратит два миллиона рублей на поддержание красоты

Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм рассказала о тратах на поддержание красоты.

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56-летняя певица призналась, что почти все ее деньги уходят на ухаживающие процедуры, пластику, услуги стоматолога, косметику, одежду и белье. Она предупредила тех мужчин, которые хотят встречаться с привлекательной женщиной.

«Вложения в себя как инвестиция. Вот столько нужно средств, чтобы хорошо выглядеть. Мужчины, когда вы видите ухоженную женщину, знайте, что она потратила, чтобы вам понравиться, около двух млн руб. Вы достойны таких вложений?» – сказала Штурм в личном микроблоге.

Артистка не скрывает, что обращается к пластическим хирургам. В 2017 году она увеличила себе грудь, а недавно потратила на операции еще один миллион рублей. Также она заплатила 700 тысяч рублей за виниры, благодаря которым может похвастаться роскошной улыбкой.

Некоторые процедуры Наталья делает регулярно: на маникюр и педикюр у нее уходит 12 тысяч рублей, на уход за волосами – 10 тысяч, мезотерапия и массажи обходятся ей в 45 тысяч рублей. Еще 230 тысяч рублей она тратит на красивую одежду и белье.