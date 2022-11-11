Дана Борисова назвала звезд, которым пора уходить со сцены

На российской эстраде большое количество знаменитостей, которые раздражают своим репертуаром и присутствием. Среди них Надежда Бабкина и Егор Крид. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила светская львица и телеведущая Дана Борисова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Теледиву утомило видеть на голубом экране одни и те же лица, которые творчески иссякли:

— Очень раздражает меня Егор Крид, который почему-то везде выплывает — и на ТВ, и в соцсетях, на концертах. Хватит уже, уходи, ничего нового ты не создаешь все равно. Никому ты не нужен.

Шквал критики от телезвезды достался и народной артистке РФ Надежде Бабкиной. По мнению Борисовой, ей также давно пора отправиться в прощальный тур:

— Бабкина везде — в интервью лезет, на программы всякие приходит, продолжает мозолить глаза в шоу «Модный приговор». Пора и меру знать. Давно нужно отправиться в прощальный тур и уступить место юным дарованиям.

Но недовольна собеседница «ВМ» и молодыми знаменитостями. Так, Дане абсолютно непонятна причина популярности тиктокера Милохина:

— Честно говоря, я не понимаю, почему все так фанатели от Дани Милохина? Он тоже приелся, и невозможно видеть это лицо, которое практически везде. Как говорится, не спрятаться и не скрыться, а так хочется.

Вспомнила теледива и о тех, о ком давно не писали представители массмедиа:

— Маша Распутина! Многие скажут, что она и так нигде не мелькает, но меня она очень раздражала всегда.

Прошлась Борисова и по «золотому голосу России» — Николаю Баскову:

— Это тот случай, когда, натыкаясь случайно на Баскова в телевизоре, ты сразу переключаешь канал, чтобы побыстрее забыть увиденное. Он собой занял эфиры всех каналов. Долго слушать и смотреть на это невозможно.

Напоследок Дана вскользь упомянула об одном из самых востребованных ныне артистов — Shaman. Он тоже не получил лестных отзывов от Борисовой.